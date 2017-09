Fjernvarmekunder har udsigt til millionregninger

DANMARK: Hundredtusinder af fjernvarmekunder kan se frem til en ekstraregning de kommende år. 44 fjernvarmeselskaber har søgt om at få lov til at opkræve forrentning af deres indskudskapital.

Det skriver Politiken torsdag.

Hvor mange penge, der bliver tale om at kradse ind hos fjernvarmekunderne, er usikkert, men fjernvarmeselskaberne, der blandt andet tæller de største kommunalt ejede selskaber som Hofor i København, Vestforbrænding i Glostrup, Fjernvarme Fyn, Aalborg Varme og Frederiksberg Forsyning, har tilsammen søgt om forrentning af mindst 12 milliarder kroner i indskudskapital, og de nævnte selskaber opretholder ligesom en række andre kommunale og privatejede selskaber deres ansøgninger.

Det sker på trods af et indgreb fra Folketinget i maj, som skulle afskrække især de kommunalt ejede fjernvarmeselskaber fra at søge om forrentning af deres indskudskapital. En praksis, som folketingspolitikere har kaldt "angribelig" og "dårlig stil".

Indgrebet i maj indebærer for de kommunalt ejede selskaber, at beløbet vil blive modregnet krone for krone i statens bloktilskud til den pågældende kommune, hvis indtægten fra en eventuel forrentning overføres til kommunekassen. Hvis pengene derimod bliver i enten fjernvarmeselskabet eller andre dele af forsyningssektoren, modregnes beløbet ikke.

De kommunalt ejede selskaber, som Politiken har været i kontakt med, vil netop lade pengene blive i forsyningssektoren. Københavns Kommune opretholder Hofors ansøgning om forrentning af lidt over 1 milliard kroner med henblik på at finansiere de tiltag, som Hofor skal stå for i henhold til Københavns Kommunes klimaplan. Det drejer sig blandt andet om fjernkøling og omstilling til biomassekraftvarme, oplyser kommunen ifølge Politiken.

Det er op til Energitilsynet at vurdere i hvert enkelt tilfælde, hvor stor indskudskapital der kan kræves forrentning af, og hvor høj forrentningen skal være. Energitilsynet regner med at afslutte behandlingen af de mange ansøgninger i løbet af 2018.