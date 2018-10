Fjord Line: 400 danske job er i fare hvis Norge ændrer loven

NORGE: Fjord Line frygter for konsekvenserne af en planlagt norsk lovændring, som vil åbne for, at konkurrenten Color Line kan omflage sine to Kiel-færger til Norsk Internationalt Skibsregister (NIS) og dermed hyre billig udenlandsk arbejdskraft.

Det skriver det maritime fagmedie Søfart.

- I lighed med andre aktører i branchen og fagforeninger frygter vi, at lovændringen vil være starten på et kapløb mod bunden. Gennemføres denne ændring, har Fjord Line ikke noget andet valg end at hoppe med på karrusellen, siger koncernchef Rickard Ternblom til Søfart.

- Det vil være svært beklageligt at blive tvunget med på dette, da vi er godt fornøjede med dagens løsning med dansk arbejdskraft og danskregistrerede skibe, tilføjer han.

700 ansatte

Fjord Line blev grundlagt i 1993 og er i dag Norges næststørste færgerederi i international passager- og godstrafik mellem Danmark, Norge og Sverige med en markedsandel på 20 pct.

Selskabet beskæftiger cirka 700 fuldtidsansatte - heraf i underkanten af 400 danskere - og transporterer årligt over 1,2 millioner passagerer.

Fjord Lines fire danskflagede skibe opererer på fem færgeruter, men koncernchefen frygter, at det norske tiltag vil medføre konkurrenceforvridning i markedet.

- Denne lovændring vil utvivlsomt give Color Line bedre vilkår end andre aktører i branchen. I praksis repræsenterer den statsstøtte til en norsk operatør i udenrigsfærgebranchen, noget som vil være dybt uretfærdigt for alle os, som konkurrerer mod dem på kommerciel basis, siger Rickard Ternblom til Søfart.

Splittelse blandt politikere

Fjord Line har henvendt til til den norske regering med sit synspunkt og konstateret, at sagen har splittet det politiske Norge.

- Vi arbejder målrettet videre. Fri konkurrence er vigtig, men den må foregå på lige vilkår, siger koncernchefen.

Hos DFDS ser man også med stor bekymring på det norske lovforslag.

Henrik Holck, executive vice president i DFDS peger på, at Color Line og DFDS konkurrerer om de samme kunder. Kunderne tager nemlig ofte en sejltur for oplevelsens skyld, snarere end fordi de ønsker at besøge eksempelvis Kiel.