Fjord Line-manager går i land - åbner bæredygtig ”dagligstue”-cafe

HJØRRING:På Hjørrings nyåbnede Cafe ROD smager guleroden og radisen som i gamle dage. Et lokalt landbrug leverer grøntsager og svin – selvfølgelig fuldt økologisk. Familiefotos i gamle rammer af værtindens slægtninge pynter væggen: - For vi skylder vores rødder alt, lyder det fra værtinden, Annette Kvist Bjerre, i Hjørrings nye kvalitetscafe på Strømgade 4A, der har en stemning af dagligstue.

Som kontrast på den anden væg finder man i øvrigt en street art-malet skov af Frida Stiil Vium. Stedet, der er omindrettet i den gamle Parma Pizzaria, har plads til 40-45 gæster – enten de nu bare vil ha’ en kop god mokka og et stykke lækkert eget bagværk eller et fuldt måltid. Der er foreløbig åbent alle ugens 7 dage.

- Fremtiden - hvis mennesker vil have en – kræver langt mere ansvarlighed i vores omgang med Jordens ressourcer. Her vil jeg med ROD gerne gå forrest og vise, at det sagtens både gøres med god samvittighed og fokus på både høj kvalitet, nærhed og omsorg for såvel kunden som for eksempel dyrevelfærd, forklarer Anette, der i fem år har tumlet med projektet i sit hoved.

Diskret jazz og blues i baggrunden lokker da også gæsten til at falde ned i et mere bæredygtigt gear.

Erfaren i branchen

Annette Kvist Bjerre er uddannet cater og blandt andet tidligere kok på gourmetrestauranten Molskroen.

Som værtinde bevæger hun sig frit og fermt, som der er behov i både køkken og på gulv, mens det er Helene, der primært agerer tjener, og Anna, der kreerer Annettes lækre opskrifter i køkkenet i cafeen, der åbnede 20. juli og siden har været mere end godt besat med både turister og lokale.

52-årige Annette trækker på mange erfaringer i branchen herunder blandt andet også fra nogle år med egen cateringvirksomhed på Mols.

Hun gik imidlertid lige før Corona i land efter 8 år som først køkkenchef og siden Food & Beverage Manager på Fjord Lines ruter, primært mellem Hirtshals og Bergen. Da var hun nyforelskelsket i Vendsyssel efter fem år med adresse og egne høns i Lørslev.

Stedet er indrettet med en hyggelig blanding af Høgsted Antik’s second hand ”mormor”-møbler, som gæsten med små håndskrevne prisskilte næsten opfordres til at købe med sig hjem.

Ved et af bordene er de gamle spisebordsstole ovenikøbet blevet nyombetrukket med kaffesækkelærred fra Vendia Kaffes mikro-risteri i Tornby, der leverer kaffen, ligesom Annette har fået syet forklæderne af gamle damaskduge. Med samme tanke er en stor Troldhassel-gren markant fastgjort i loftet ved siden af krystallysekronerne.

Ude i Strømgade er der selvfølgelig også mulighed for servering - i et møblement støbt af plasticrester, der er fisket op af havet.

Fra muslinger til kager

På menukortet til både frokost og aften finder gæsterne en stribe af Annettes lækre serveringer med udgangspunkt i blandt andet dagsfriske fisk og skaldyr fra Hirtshals, lokal kylling, gris og okse – samt absolut altså ikke mindst nordjyske grøntsager fra Højgården og øl og vand fra Thy Bryghus.

Blandt en del andre lækkerier kan gæsterne på ROD nyde smørstegt stjerneskud med jomfruhummer, Moules Frites, mormors frikadeller med kartoffelsalat, signaturburger, salater, sandwich og tapas samt forskellige generøse stykker, flot smørrebrød – altid i en ROD-fortolkning med for eksempel saltbagt selleri eller grillede asparges med en svag smag af røg. Og menukortet rummer også de fleste retter i rene vegetarudgaver. Og så er der jo kagerne.

Liv i ”latinerkvarteret”

Som initiativrig restauratør er det i disse år økonomisk ikke nemt at komme i gang, med mindre at man står med alle pengene til investeringen selv.

Heldigvis fandt Annette en konstruktiv partner i Conny Lindholt, der er vokset op i Hjørring, og hendes Valhal Estate, der med fokus på Aalborg og Hjørring driver ejendomsudvikling. Ikke alene lånte Conny Annette startkapital men ville også engagere sig med sparring i konceptudvikling samt assistance til den ”kedelige” regnskabsmæssige side.

- Isoleret set er restauranter da en risikabel affære, som kræver et ekstra stort hjerte, arbejdsvilje og viden. Alle de dele kan jeg mærke, at Annette har i rigt mål. Samtidig er gastronomi og godt værtskab netop den slags personlige oplevelser, som også hjørringenserne søger ud i byen efter, og ikke kan erstattes med nethandel. En god, veldreven restaurant eller cafe kan være med til at genskabe liv og interesse for midtbyen og dermed også forhøje værdien af vores ejendomme. Det er selvfølgelig en win-win for min forretning, forklarer Conny om sit engagement.

- Vi skal have mere gang og liv i Hjørrings latinerkvarter ved Springvandspladsen igen. Det fortjener Hjørring, forklarer hun om den opmærksomhed og trafik, som ROD kan tiltrække.

Conny købte desuden for nyligt Hjørring Arrest og arbejder på dér på at skabe en højskole med fokus på menneskets sanselighed - kunst, gastronomi m.m. Ligesom hun blandt andet har gang i et seniorboligprojekt med 34 lejligheder over Harald Nyborg - udover i alt tre ejendomme, som hun ejer ved Strømgade.