NORDJYLLAND: Når Søværnet fremover skal vedligeholde den danske flåde, kan det meget vel blive nordjyske værftsarbejdere, der skal klare opgaverne.

Tre nordjyske værfter - Orskov Yard i Frederikshavn, Karstensens Skibsværft i Skagen og Mathis Værft i Aalborg - får mulighed for at byde på opgaver for Søværnet. De er nemlig kommet med i den rammeaftale for de kommende syv års udbud, som Forsvarsministeriet netop har indgået.

De nordjyske værfter kommer til at byde i skarp konkurrence med andre danske værfter, men på både Orskov Yard og Karstensens Skibsværft forventer ledelsen at få del i opgaverne og dermed arbejdspladserne.

- Vi har tidligere haft to-tre opgaver om året for Søværnet, og det forventer vi også at få fremover, siger salgsdirektør Lars Fischer, Orskov Yard, der sammen med Fayard i Odense bliver det eneste værft, som kan byde på vedligehold af Søværnets største skibe.

En af de stærkeste fortalere for kun at lade danske værfter stå for Søværnets opgaver er det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V), og han glæder sig over rammeaftalen:

- Det er super, at arbejdet bliver i Danmark. Ser man på geografien, går arbejdet til "Udkantsdanmark". Det kunne ikke være bedre.