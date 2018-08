Fleksjobber frataget erstatning af pensionsselskab

ARBEJDSSKADE: Langt færre danskere end tidligere får i dag tilkendt førtidspension. Det kan også få drastiske følger for deres erstatning fra pensionsselskaber, så de kommer dobbelt i klemme. Det skriver Fagbladet 3F.

En kvinde kan i dag kun arbejde 12 timer, efter hun blev ramt af en stor diskusprolaps. Alligevel har Skandia Link Livsforsikring afvist at udbetale hende invaliderente.

Nu får kvinden pengene efter en klage til Ankenævnet for Forsikring. Men andre er stadig i klemme, fortæller Merete Hornecker, der er formand for Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere.

- Når folk ikke kan få førtidspension, men sendes i fleksjob, så er det, som om pensionsselskaberne og forsikringsselskaberne konkluderer, at de nok ikke er så dårlige. Og så giver de afslag på udbetaling af løbende invaliditetsydelser eller éngangsbeløb for invaliditet, siger Merete Hornecker.

Kvinden i den aktuelle sag er kun midt i 40’erne. Hun er opereret for diskusprolapsen, men har stadig mange problemer.

Både læger og kommunen mener, at hun kun kan arbejde omkring de 12 timer ugentlig. Det er mindre end en tredjedel af normal arbejdstid.

Hendes pensionsordning hos Skandia Link Livsforsikringsselskab giver invaliderente, hvis hun mister over halvdelen af sin erhvervsevne. Men selskabet mener, at det ikke er tilstrækkelig afklaret, hvor meget kvinden kan arbejde. Derfor nøjedes de med at yde hende invaliderente midlertidigt og stoppede så udbetalingerne helt.

Merete Hornecker siger, at sagerne var mere håndgribelige før i tiden. Når folk fik tilkendt førtidspension af kommunen, så udbetalte forsikrings- og pensionsselskaberne efter deres betingelser.

- I dag kommer mange i klemme. Det gælder især de, der kan arbejde mere end nogle ganske få timer om ugen, siger Merete Hornecker.

Landsforeningen har også øje på en anden konsekvens af de nye regler. Hvis syge kommer i ressourceforløb, og de samtidig får udbetalt løbende ydelser fra deres forsikringsselskab eller pensionsselskab, så nedsættes udbetalingen fra det offentlige.

- Det er alt sammen noget, som vi samarbejder med blandt andre 3F om at få ændret. Det gør vi i en kampagne for VærdigReform, siger Merete Hornecker.

Skandias kundedirektør, Sandie Lindblad, siger, at selskabet respekterer ankenævnets kendelse og har udbetalt forsikringsydelserne inklusive renter til kunden. Desuden har Skandia betalt kvindens udgifter til advokat i forbindelse med klagen

- Vi har løbende fokus på at sikre, at kunderne får den udbetaling, de er berettigede til. Derfor har vi gennemgået og drøftet kendelsen og Skandias praksis i forbindelse med udbetaling ved fortsat erhvervsevnetab, så lignende situationer kan undgås fremover, siger Sandie Lindblad.