KØBENHAVN: Når dronning Margrethe onsdag tager turen i sin guldbelagte karet fra Amalienborg Slot til nytårskur på Christiansborg og tilbage, står flere politifolk klar på ruten gennem indre København. Det oplyser Henrik Møller Jakobsen, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

- Vi har sat flere politifolk på gaden, som vil være bevæbnede, siger han.

Præcis hvor mange betjente kan vicepolitiinspektøren dog ikke oplyse.

- Men vi har sat en passende forstærket styrke ind, tilføjer Henrik Møller Jakobsen.

Indsats afspejler angreb

Karetturen er en årlig tradition i kongefamilien. Allerede sidste år fandt den sted i skyggen af et forhøjet terrorberedskab efter angrebene i København i februar 2015.

Men også de seneste angreb i europæiske storbyer påvirker politiets forberedelser, fortæller Henrik Møller Jakobsen.

- Vi har indhentet de efterretninger, vi kunne - dels i forlængelse af det, der skete i Berlin, og det der skete i Istanbul. Og så planlægger vi politiindsatsen efter det, siger han.

- Men forskellige faktorer spiller ind. Hvis vejret for eksempel er dårligt, som det ser ud til at blive, kommer der som regel ikke lige så mange for at kigge på.

I guldkaret

Turen begynder onsdag klokken 09.10, hvor regenten kører ad Store Kongensgade mod Christiansborg. Her finder "den store nytårskur" sted med deltagelse af kronprinsparret.

På Christiansborg ønsker dronning Magrethe et godt nytår til officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen. Også repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner er indbudt til festen.

Og efter cirka fire timer går turen tilbage mod Amalienborg i den bladguldbelagte karet fra 1840, som trækkes af seks kladruberheste med to forridere - også på kladrubere.

Det er den tredje nytårskur i 2017. Allerede 1. januar holdt dronningen traditionen tro sin første nytårskur og -taffel for regeringen og særligt indbudte.

Tirsdag tog dronningen først imod Højesterets dommere og officerer fra Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet i lokalerne på Christian VII’s Palæ på Amalienborg.

Senere drog regenten sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til Christiansborg Slot, hvor de tog imod diplomatiet.

/ritzau/