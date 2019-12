Flere blev taget for at køre påvirket i julen end sidste år

KØBENHAVN:Trods en massiv kampagne mod spritkørsel afslørede politiet i årets julespritkontrol 924 bilister, der var påvirkede af enten spiritus, narkotika eller medicin.

Det er 167 - eller cirka 22 procent - flere end sidste år, hvor 757 påvirkede bilister blev afsløret.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Årets kontroller fandt sted fra 28. november til 2. juledag. Fokus var især rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul.

Desuden blev der udført kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen før.

Ifølge politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter kan en del af forklaringen på stigningen være en ændret strategi fra politiets side.

- Tidligere kontrollerede vi mere bredt og standsede mange bilister. I år er vi gået mere målrettet efter mulige spritbilister, forklarer han.

Antallet af ulykker, hvor spiritus eller stoffer kan have været en medvirkende årsag, steg fra 91 i 2018 til 95 i år.

Sidste år steg det samlede antal spritbilister også i forhold til året før efter flere års fald. På ti år faldt antallet af sigtede spritbilister i 2007 fra 11.700 til lidt under 5600 i 2017 - eller cirka 52 procent.

Siden er billedet vendt, og fra 2017 til 2019 er antallet af sigtede for spirituskørsel steget med mere end seks procent.

Til gengæld er antallet af spritulykker halveret fra knap 2800 i 2007 til knap 1400 sidste år. Og foreløbig ser antallet ud til at falde også i år.

Det glæder Christian Berthelsen.

- At vi ser et fald i antallet af ulykker samtidig med, at vi i de sidste par år har set en stigning i antallet af spiritusbilister, tilskriver jeg, at vi når at få stoppet dem, før ulykkerne sker, siger han.

/ritzau/