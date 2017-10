Flere børn frygtes forgiftet af svampe på Sjælland

HASLEV: Akuthospitalerne i Region Sjælland er torsdag i beredskab, efter at en gruppe børn i Haslev angiveligt er blevet forgiftet af svampe.

Det oplyser Region Sjælland til TV ØST.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvad der præcist er sket. Men hospitalerne er gået i beredskab for at tage imod en gruppe børn, der angiveligt er blevet forgiftet af svampe, siger Klaus Kristensen fra Region Sjælland til tv-stationen.

Mindst fem børn er ifølge regionen blevet bragt til behandling på sjællandske hospitaler. Der kan dog være tale om flere børn.

Region Sjælland betegner ifølge TV ØST sagen som meget alvorlig.

- Vi er ved at koordinere ambulanceindsatsen via vores præhospitale center, siger Klaus Kristensen.

I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyses det til TV ØST, at man assisterer i sagen og er til stede i Haslev.

Region Sjælland bekræfter over for Ritzau, at flere børn kan være blevet forgiftet af svampe. Kort efter klokken 13 arbejder regionen på at skaffe flere oplysninger i sagen.

/ritzau/