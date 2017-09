Flere boligkøbere tvinges til lån med fast rente

HELE LANDET: Nye regler for boliglån, der begrænser adgang til afdragsfrihed og variabel rente i storbyerne, betyder ifølge finanssektoren ikke, at flere end før vil få nej til at låne penge til en bolig.

Men de nye regler vil betyde, at flere boligkøbere bliver tvunget til at vælge et lån med fast rente og betale af på deres gæld. Det siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Det er vigtigt at holde fast i, at i mange år har det været sådan, at hvis man skal have et lån, så skal man have økonomi til at betale et fast lån med rente og afdrag. Det har vi skullet tage højde for i kreditvurderingen.

- Men det er klart, at der er nogen, der nu ikke vil kunne få et lån med variabel rente eller afdragsfrihed, siger hun.

Kreditinstitutterne skal fra 1. oktober begrænse udlån med afdragsfrihed og variabel rente til boligkøbere med høj gæld i København og Aarhus.

Det sker på initiativ fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Nationalbanken, finanstilsynet og folketinget har ønsket det her for at undgå en ny boligboble. Det ønsker vi heller ikke i finanssektoren, og vi må nu prøve at få det til at hænge sammen i praksis, siger Ane Arnth Jensen.

Institutterne må højest give 15 procent af deres nye lån til boligkøbere i byerne, hvis samlede gæld overstiger deres indkomst før skat fire gange, og hvor lånene inden for 80 procent af ejendomsværdien samtidig ydes med afdragsfrihed og/eller variabel rente.

- De familier kan stadig få et lån. Men de er nødt til at vælge et lån med fast rente og med afdrag. Det indebærer jo i øvrigt også nogle fordele, siger Ane Arnth Jensen.

- For eksempel at man kan sove trygt om natten, fordi man kender renter og afdragsydelse. Der er i øvrigt også et lavere bidrag på de lån. Og hvis renten stiger - eller rettere når renten stiger - så vil man altså kunne høvle noget af sin gæld, siger hun.

Initiativet skal mindske antallet af boligkøbere med høj gæld, som er særligt sårbare over for boligprisfald og stigende renter. Dermed mindskes risikoen for en ny prisboble i København og Aarhus, hvor priserne stiger hurtigst.

- Nogen vil opleve, at det er en begrænsning. Men vi kan ikke sige hvor mange. Det er svært at skønne over adfærdseffekt, siger Ane Arnth Jensen fra finanssektorens talerør Finans Danmark.

/ritzau/