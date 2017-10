Flere crossfitudøvere indlagt efter stævne

KOLDING: 110 personer kæmpede i sidste weekend i en af Danmarks største crossfitkonkurrencer i Kolding. 14 af dem anstrengte sig så meget, at de er blevet syge med muskelnedbrud efter konkurrencen.

Det skriver TV Syd.

Nogle af de syge deltagere er blevet indlagt, og én er blevet indlagt med akut nyresvigt.

- Vi blev opmærksomme på sammenhængen med crossfitstævnet, fordi en læge fangede det, i forbindelse med at en patient blev indlagt med akut nyresvigt, siger Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, til TV Syd.

Overlægen fortæller, at deltagerne er blevet syge, fordi de har overbelastet sig, men at der skal ret meget til, før det sker.

- Musklerne bliver nedbrudt, og der bliver frigivet nogle stoffer, der kan forårsage nyresvigt, siger Anne Hempel-Jørgensen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt en mail ud til alle deltagerne, der var med til stævnet.

- Man kan hjælpe de her mennesker. Derfor er det vigtigt, at man kontakter lægen, hvis man oplever mere muskeltræthed, end man almindeligvis vil opleve efter sådan et stævne, siger Anne Hempel-Jørgensen.

/ritzau/