Flere cyklister ramt af biler i morgentrafikken

NORDJYLLAND: Tre cyklister og en knallertfører blev påkørt af biler i morgentrafikken - tre af uheldene skete i Aalborg, ikke langt fra hinanden.

Første uheld skete klokken 06.52 på Vesterbro, hvor en varebil ramte en knallert i forbindelse med et højresving ind over cykelstien. Føreren blev væltet af knallerten, men der skete umiddelbart ingen personskade, fortæller vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

En halv time senere, klokken 07.27, blev en cyklist ramt af en bil i krydset Vesterbro/Øster Alle. Her skulle bilen svinge til venstre ad Vesterbro fra Kong Christians Alle, og bilisten overså den modkørende cyklist i krydset.

Påkørselen skete ved lav hastighed, og den unge kvinde på cyklen kom kun lettere til skade, oplyser vagtchefen.

Ikke lang derfra skete morgens tredje uheld. Omkring klokken 08.20 blev en cyklist ramt af en bil i krydset Postmestervej/Øster Alle i forbindelse med et sving. Heller ikke ved dette uheld skete der alvorlig personskade.

Endelig gik det også galt i Hjørring i morgentrafikken kort før klokken 08, da cyklist blev påkørt af en bil i et fodgængerfelt. Cyklisten var stået af sin cykel for at trække over fodgængerfeltet, og det overså bilisten.

Cyklisten kom kun lettere til skade ved uheldet, fortæller Poul Fastergaard.