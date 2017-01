Hun er mester i at netværke

Trump sætter deadline for plan til kampen mod hacking

Det er stadig uklart, under hvilke omstændigheder skudepisoden er sket. Politiet har intet oplyst om gerningsmanden eller hans motiv.

- Han var en enlig gerningsmand, og vi har ingen beviser på nuværende tidspunkt, der tyder på, at han handlede sammen med nogle andre. Han er anholdt, og vi efterforsker i øjeblikket episoden, siger hun til CNN.

Det samme oplyser borgmesteren for Broward County, Babara Sharief, til tv-stationen CNN.

Politiet oplyser desuden, at en mistænkt gerningsmand er anholdt. Det er myndighedernes opfattelse, at han har handlet alene.

Der oplyser politiet også, at otte er såret, som er bragt på hospitalet til behandling.

- (Vi, red.) bekræfter flere personer er døde, og et antal personer er blevet transporteret til hospitalet, skriver det lokale politi på sin profil på det sociale medie Twitter.

MIAMI: Mindst tre mennesker har mistet livet i en skudepisode i den internationale lufthavn Fort Lauderdale-Hollywood, der ligger i staten Florida lige nord for byen Miami. Det oplyser tv-stationen CBS News.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies