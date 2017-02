MORS: Det er blevet "in" at være landmand, og nye elever strømmer for øjeblikket til Morsø Landbrugsskole.

- Vi står i den glædelige situation, at skolen netop har haft et af de højeste optag på landbrugsuddannelsen i mange år, siger Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afdelingsleder på Morsø Landbrugsskole, der er en afdeling under EUC Nordvest.

- Her i januar har vi optaget ikke mindre end 24 elever på grundforløbet, fortæller han.

Men med det højere antal elever følger også behov for flere praktikpladser hos de lokale landmænd.

For øjeblikket er situationen den, at efterspørgslen på landbrugselever overstiger tilgangen af praktikpladssøgende elever. Men den situation kan ændre sig, når det ekstra store hold, der er begyndt på skolen her i januar, skal ud i praktik til sommer.