Flere er døde og såret i angreb med bue og pil i Norge

OSLO:Et stort antal politipatruljer og ambulancer er til stede i den norske by Kongsberg, hvor en mand ifølge de foreløbige oplysninger har skudt et antal mennesker med bue og pil.

Der er flere døde og sårede, siger Øyvind Aas, der er politichef i Sør-Øst politidistrikt, på en pressekonference onsdag aften.

Der er ikke umiddelbart sat tal på, hvor mange ofre, der er tale om.

Øyvind Aas oplyser, at politiet først på aftenen onsdag fik opkald fra flere mennesker i Kongsberg, der havde observeret en mand med bue og pil, som tilsyneladende havde skudt efter folk med dette våben.

- Manden, der stod bag dette, er pågrebet. Der er ikke umiddelbart en eftersøgning efter andre. Ud fra de oplysninger, vi har nu, er der én person, der har udført disse handlinger alene, oplyser Øyvind Aas.

Politiet er stadig massivt til stede og har afspærret en stor del af Kongsberg, fordi gerningsmanden har bevæget sig over et stort område, forklarer Aas.

Han vil ikke umiddelbart oplyse flere detaljer af hensyn til efterforskningen, siger han.

Politichefen tilføjer, at det endnu er for tidligt at sige noget om motivet bag angrebet. Derfor kan han heller ikke svare på, om der kan være tale om et terrorangreb.

Sygehuset i den nærliggende by Drammen er sat i forhøjet beredskab, skriver nyhedsbureauet NTB.

En politihelikopter er i luften over byen. Lokalavisen Laagendalsposten bringer et foto af en ambulancehelikopter, der er landet i en park i Kongsberg.

Ifølge avisen skal politiets bombegruppe også være til stede.

Store dele af bymidten er spærret af.

Tidligere på aftenen bad politiet folk i Kongsberg blive indendørs på grund af en "alvorlig hændelse".

Kommunen har etableret en krisestab, og efterretningstjenesten PST er orienteret.

/ritzau/NTB