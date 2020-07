Bortviste fans fra pokalfinale frihedsberøvet foran stadion

ESBJERG:En gruppe fans blev onsdag under finalen i Sydbank Pokalen bortvist fra stadion for at stå for tæt sammen og dermed ikke overholde de gældende coronarestriktioner for kampen.

De bortviste fans bliver tilbageholdt foran stadion i Esbjerg, hvor kampen mellem AaB og Sønderjyske er i gang med at blive afviklet.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

- Vi har frihedsberøvet alle undtagen en, som vi har anholdt og sigtet for vold mod politiet, siger han til avisen.

De bortviste fans bliver placeret i en bus, indtil kampen er slut. Bagefter får de lov at tage hjem, bortset fra den anholdte, oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.

Billeder viser, at fansene er placeret i et såkaldt futtog, hvor de sidder tæt sammen, hvilket vakte opsigt coronareglerne taget i betragtning. Men det har ifølge Erik Lindholdt en forklaring.

- Vi har lavet en vurdering derude, som også handler om, at vi skal kunne håndtere situationen, siger han til Ekstra Bladet.

På Twitter oplyser politiet, at 40-50 fans er sat i en bus, og at politiet følger den på rette vej.

Kampen blev afbrudt i cirka 13 minutter, fordi fansene i AaB-enden stod for tæt sammen og ikke fulgte stadionspeakerens irettesættelser.

Det var ikke første gang onsdag politiet måtte på arbejde i forbindelse med pokalfinalen.

Før starten på finalen i Sydbank Pokalen blev der afbrændt en del fyrværkeri nær stadion.

Det førte til, at fem blev administrativt frihedsberøvet.

Der blev både affyret fyrværkeri i Esbjerg ved en sportscafé og uden for stadion.

Før kampen fortalte vagtchef Erik Lindholdt til Ritzau, at det var AaB-tilhængere, som politiet var i kontakt med.

- Ind til videre har det været dem fra AaB, vi har bøvlet med. Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men ind til videre er det stort set kun dem, vi har bøvlet med, sagde han før kampen.

