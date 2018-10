Flere fisk i nordjyske havne

HANSTHOLM: Værdien af den fisk, der er landet i de Danske fiskerihavne i årets første seks måneder, ligger ni procent højere end i samme periode 2018.

Det viser nye tal fra Fiskeristyrelsen for landingerne i 10 udvalgte havne.

De tre største fiskerihavne er Skagen, Hanstholm og Thyborøn. De stod tilsammen for at tage imod 6.943 landinger.

Målt på landede mængder er Skagen landets betydeligste fiskerihavn. Den havde i årets første seks måneder en andel på 37,7 procent af de samlede landinger mod 27,3 procent til Thyborøn og 17 procent til Hanstholm.

Tine Kirk Pedersen, direktør i foreningen Danske Havne, tager tallene som udtryk for, at landets fiskerihavne står stærkt.

- Det er vigtigt at understrege, at Danmark er EU's største fiskerination med landinger for en værdi af 3,6 mia. kroner og at fiskerierhvervet bidrager med 12,5 mia. kroner til bruttonationalproduktet. Herudover sikrer landets fiskerihavne lokal beskæftigelse på op til 10 procent, siger hun.

Der blev i alt landet fisk i de danske havne for 2,1 milliard kroner i årets første seks måneder. Den samlede mængde er på 701.666 tons, 12 procent mindre end i samme periode i 2017, fremgår det af en pressemeddelelse fra Danske Havne.