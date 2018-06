Flere flyafgange fra Aalborg til Malaga

NORDJYLLAND: Rejselystne nordjyder får nu flere muligheder for at flyve fra Aalborg Lufthavn til Malaga i det sydlige Spanien.

I forvejen har Norwegian fem ugentlige afgange på ruten i sommerperioden, men også i vinterprogrammet fra oktober vil flyselskabet fortsætte med fem ugentlige afgange til Malaga.

Det er en opgradering i forhold til forrige vintersæson, hvor Norwegian kun havde to ugentlige afgange fra Nordjylland til den spanske destination.

Også ruten fra Aalborg Lufthavn til Palma på Mallorca, med to ugentlige afgange, fortsætter i vinterprogrammet fra oktober til midt i december.

Fra Københavns Lufthavn øger Norwegian ligeledes antallet af flyafgange.

De flere afgange fra Danmark skyldes blandt andet, at andre skandinaviske lande hævet omkostninger på flytrafik.

- Vi kigger selvfølgelig på, hvor det bedst kan betale sig at flyve, når vi planlægger, hvor den ekstra kapacitet skal sættes ind. Når politikerne i Sverige beslutter at gøre flyrejser dyrere ved at pålægge passagererne afgifter, så giver det Danmark en forholdsmæssig konkurrencefordel, siger Thomas Ramdahl, kommerciel direktør i Norwegian.