Flere kvinder melder om seksuelle overgreb

Fra sjofle bemærkninger til klap i numsen og voldtægt.

Op mod 68.000 kvinder blev sidste år udsat for seksuelle overgreb i Danmark. Sådan lyder estimatet i en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det skriver Berlingske.

I undersøgelsen, der er baseret på svar fra 6823 respondenter i alle aldre, er det især kvinder fra 16 til 24 år, der oplever uønsket opmærksomhed.

Hver tiende i aldersgruppen melder om fysiske overgreb inden for det seneste år. Overgrebene dækker over alt fra befamling til voldtægt.

Det er alt for mange, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

- Jeg synes, at det er enormt bekymrende, at så stor en andel har været udsat for uønsket seksuel beføling, voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det er et meget voldsomt tal, og det er absolut et problem, vi skal have kigget ind i, siger hun til Berlingske.

Mens hver tiende har oplevet fysiske overgreb det seneste år, har hver fjerde kvinde i aldersgruppen oplevet ikkefysiske overgreb.

Det dækker over alt fra seksuelt stødende beskeder, uønskede seksuelle invitationer eller omtale gennem billeder og rygter.

Eva Kjer Hansen erkender, at det er svært at løse problemet. Hun siger til Berlingske, at der skal større fokus på forebyggelse.

Bjarne Laursen, der er seniorforsker ved Syddansk Universitet, har været med til at udarbejde undersøgelsen, der også blev lavet i 2010.

Dengang oplevede 36.000 kvinder at være udsat for seksuelle overgreb, mens det i 2017 er næsten en fordobling - 68.000. Især uønsket befamling driver tallet op.

Tallene peger ifølge Bjarne Laursen i retning af, at der er sket en reel stigning i antal kvinder, der udsættes for seksuelle overgreb, skriver Berlingske.

Stigningen kan skyldes, at kvinder er blevet bedre til at angive krænkelser.

Det er forskelligt, hvornår folk mener, at der er begået et overgreb, og man reagerer også forskelligt på overgrebene. En langvarig konsekvens af at overgreb kan være angst.

/ritzau/