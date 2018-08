Flere mål på vej fra Hobro-duo

FODBOLD: En svær sæsonstart for Hobro IK bød på bare en enkelt scoring i de tre første kampe. Søndag fik de gulklædte dog hul på bylden, da de spillede 2-2 mod AC Horsens og sikrede deres første point i Superligaen.

Hobros startopstilling bød på en ny angrebskonstellation, hvor Edgar Babayan og Emmanuel Sabbi dannede makkerpar helt i front. Det viste sig at bære frugt, da Sabbi tidligt i anden halvleg fik tilkæmpet sig et straffespark, som Babayan satte ind, og senere i kampen da Babayan med et fint indlæg lagde op til Sabbis føringsmål.

Babayan tror da også på, at samarbejdet med Sabbi kommer til at give flere mål på kontoen.

- Selvom ingen af os er rendyrkede angribere, synes jeg vores samarbejde har fungeret rigtig fint. Der skal nok komme flere mål og assists fra vores side, siger den dansk-armenske offensivspiller.

Edgar Babayan tror, at grunden til det gode samarbejde er, at de to spillere har samme tilgang til spillet.

- Vi kan faktisk lidt de samme ting. Vi er begge gode til at drible og sparke på mål, og vi elsker at udfordre. Vi forstår hinanden og har blik for hinanden på banen, siger han.