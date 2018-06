Flere planer om boliger og butikker

AABYBRO: Ud over planerne om at opføre Posttorvet med butikker og lejligheder i op til fem etager på Rolighedsvej i Aabybro, så arbejder tømrermester Tom Jakobsen også med planer for udvikling af en del af Aabybro Centret samt Spar Nord bygningen på Østergade.

Kommunalbestyrelsen har netop sendt lokalplaner, der åbner for projekterne, i høring, og meningen er blandt andet at åbne op for byggeri i op til syv etagers højde midt i Aabybro Centret, mens der ud mod Østergade og Aaby Sdr. Gade må bygges i op til fire etager samt to etager ud mod Irisvej.

Samtidig giver lokalplanen centret mulighed for at udvide blandt andet mod syd, og det er dette område, som Tom Jakobsen og hans kompagnon, Ronnie Christensen, koncentrerer sig om.

- Udfaldet af vores projekt er ikke givet endnu, men vi er i kontakt med Nørresundby Boligselskab om at bygge almene boliger til dem, og så skal der være en dagligvarebutik i bunden. Her er vi i kontakt med Rema 1000, siger Tom Jakobsen.

- Men det afhænger af, hvad der sker med Rema 1000 og en placering i Teknologiparken, tilføjer han.

Derfor er der også indgået købsoptioner på seks matrikler. Husene er placeret fra den sydlige ende af centret ud mod Østergade og hen til rundkørslen samt på den nordlige side af Aaby Sdr. Gade frem til indkørslen til Aabybro Centret.

- Det er ikke sikkert, at projektet kommer til at omfatte alle husene i dette område, da omfanget af vores projekt endnu er ukendt, siger Tom Jakobsen.

Han anslår, at der kan blive bygget mellem 25 og 40 nye lejeboliger.

Tom Jakobsen forventer at center-projektet og Posttorvet kommer til at finde sted sideløbende med start til efteråret, når de nye lokalplaner er på plads.