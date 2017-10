Flere ramt af skud i Las Vegas - to dræbt

LAS VEGAS: Flere personer meldes ramt af skud ved hovedstrøget The Strip i Las Vegas, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Ifølge tv-stationen CNN er mange såret af skud fra automatvåben.

En talsmand for et hospital i byen siger, at "mindst to er dræbt og 24 er såret".

Videoer på sociale medier viser hundredvis af mennesker på flugt væk fra en åben koncert nær Mandalay Bay Hotel og Casino.

BBC oplyser, at skyderiet skete under en koncert i det centrale Las Vegas.

En politimand, Aden Ocampo-Gomez, siger, at politifolk er på vej mod stedet Mandalay Bay Hotel og Casino.

Myndighederne henstiller til alle om at undgå området ved Mandalay Bay Hotel.

Der var rapporter om, at der skulle være affyret skud ud gennem et vindue.

/ritzau/AP

