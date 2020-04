Flere smittede ansatte på plejecenter, og mandag døde Dorthes far

BRØNDERSLEV:Plejecenter Valdemarsgade i Brønderslev har stadig ikke fået bugt med coronasmitten. I weekenden kom der svar på prøver, som viste, at yderligere to af centrets 43 ansatte er smittet med corona.

De har ikke engang kunnet få ham til at spise lagkage, som han ellers elsker Dorthe Albertsen, Pårørende

I ugen før påske afslørede test af samtlige beboere og ansatte, at ti ansatte og seks beboere var smittede. Siden er tre af de smittede beboere døde, og mandag ved 17-tiden sov 75-årige Tage Thorkild Vang Jensen stille ind. Han var den første af plejecentrets beboere, der blev konstateret smittet og blev indlagt 4. april. Meget tydede på, at han ville klare den, men da han blev konstateret smittefri og vendte tilbage til plejecentret i sidste uge, var han alligevel meget afkræftet og mærket af sygdomsforløbet.

- Der er jo både hans demenssygdom og så har han slet ikke ikke villet spise under den lange indlæggelse på sygehuset. Han har kun fået næring i drop. De har ikke engang kunnet få ham til at spise lagkage, som han ellers elsker, fortæller hans datter, Dorthe Albertsen.

Trods de skærpede tiltag mod smitten på det plagede plejecenter, fik Dorthe mulighed for at se til sin far i dagene før hans død.

- Jeg fik adgang til hans stue gennem terrassedøren og jeg var ved ham både lørdag, søndag og mandag, hvor han sov stille ind. Han var dog slet ikke ved bevidsthed under mine besøg, fortæller Dorthe Albertsen.

Hun undrer sig over, at personalet også kom ind på stuen uden værnemidler på og var ret tæt på, mens hun var på besøg.

Pårørerende må besøge døende

Sundhedsdirektør i Brønderslev Kommune, Henrik Aarup oplyser, at kommunen følger de landsdækkende regler om, at pårørende, trods det generelle besøgsforbud, skal have mulighed for at besøge døende beboere og patienter.

- Borgeren var jo også erklæret smittefri, og dermed er der ikke krav om, at personalet skal bære værnemidler, siger Henrik Aarup.

Han har ikke nogen forklaring på, at Plejecenter Valdemarsgade fortsat oplever nye smittede med coronavirus. En del af de ansatte, der i første omgang blev konstaret smittede, er vendt tilbage på arbejde, mens andre stadig er i karantæne. Der er ikke konstateret smitte på andre plejecentre i kommunen.