Flere tager toget i julen - DSB har højeste salg i fem år

KØBENHAVN:Flere har planlagt at tage toget, når de i juledagene rejser rundt i landet for at besøge familie eller venner.

Salget af billetter til DSB's tog i juledagene er således på det højeste niveau i fem år.

Det oplyser DSB, der dermed har knækket en kurve, da de seneste år har budt på tilbagegang i julen.

Juletrafikken er i år fordelt over flere dage, fordi juleaften falder en tirsdag.

DSB's tal dækker salget af pladsbilletter i dagene 21. til 27. december.

Der er især solgt mange billetter den 22. og 23. december, hvor der har været rift om afgange fra Østdanmark mod vest til Fyn og Jylland. Hjemturen er spredt over flere dage.

- Der er rigtig stor interesse for at tage toget, og vi skal fem år tilbage for at se et tilsvarende salg, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB.

Han forklarer dels udviklingen med, at DSB i starten af året fordoblede antallet af billige billetter - kendt som Orange-billetter.

Dels tror han på, at flere vælger toget, fordi det belaster klimaet mindre end bilen eller flyet.

- Vi kan selvfølgelig ikke kravle ind i hovedet på folk, der har købt togbilletter i julen.

- Men vi kan se, at toget på de internationale rejser - især på interrail - har fremgang.

- Så noget tyder på, at der er stigende interesse for det at rejse med toget, hvilket flere billigere billetter hjælper på her i juletrafikken, siger Aske Wieth-Knudsen.

DSB oplyser, at togene på de mest eftertragtede afgange i julen, der ligger midt på dagen, er ved at være udsolgt.

- Der er stadig plads i toget, men det er klart, at de mest populære afgange er ved at være væk, men der er stadigvæk muligheder om morgenen og aftenen på de travle dage, siger Aske Wieth-Knudsen.

/ritzau/