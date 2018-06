Grundvandet er truet: Flere tusinde grunde er forurenede

MILJØ: Tusindvis af grunde rundt om i Danmark er så forurenede, at grundvandskvaliteten er truet.

Det oplyser Danske Regioner på baggrund af en ny redegørelse, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- 160 grunde i Danmark er så forurenede, at tiltag skal sættes i værk, for at forureningen ikke ødelægger grundvandet. 4925 forurenede grunde skal undersøges yderligere, og 8005 forurenede grunde skal gennemgå indledende undersøgelser, lyder det.

Regionerne har i 2015-2017 blandt andet undersøgt for stoffet PFAS (fra emballage, maling og lak) i 1730 vandprøver. Ifølge regionerne er stoffet fundet i 880 af prøverne.

Heino Knudsen (S), formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer, er bekymret over situationen.

- Vi tager rent drikkevand som en selvfølge i Danmark, men det kan vi kun fortsætte med, hvis vi tager udfordringerne alvorligt, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/