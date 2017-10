Flere tusinde taget i fartkontroller

HELE LANDET: I alt knap 4.400 bilister gik i politiets fartfælder i den seneste weekend, hvor Rigspolitiet havde meldt ud, at der blev holdt ekstra øje med folk med en tung speederfod.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De mange bilister blev enten blitzet eller stoppet i amindelige kontroller i perioden fra fredag 13. oktober til søndag den 15. oktober, hvor de målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser i trafikken foregik.

De næsten 4.400 hastighedsoverskridelser fordeler sig efter Rigspolitiets opgørelse på følgende måde:

Knap 1.600 overskridelser af den generelle hastighed i byerne

Mere end 1.100 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje

Mere end 400 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje mens

Flere end 1.250 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

I Nordjylland blev der alene af fotovognene i den automatiske trafikkontrol taget 638 fartglade bilister, hvoraf 52 fik klip i kørekortet.

I pressemeddelelsen skriver Rigspolitiet, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare.

- Fart dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, som kræver politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde, lyder det.

Der er ifølge pressemeddelelsen en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

En stor del af landets politikredse kan samtidig melde om stor efterspørgsel på "bestilling af en fartkontrol". Op mod halvdelen af de gennemførte hastighedskontroller ved automatisk trafikkontrol i den 3 dage lange kontrol periode, var på baggrund af borgernes henvendelser og ønsker om en hastighedskontrol.