NORDJYLLAND: Sne- og isglatte veje rundt om i Nordjylland onsdag skabte vanskelige forhold for bilisterne.

Sidst på eftermiddagen gik det galt på Bjergevej ved Hjørring. Her var der tale om et solouheld, hvor en personbil endte på taget.

Den mandlige bilist var selv kommet ud af bilen og taget hjem til Taars.

- Her klagede han over smerter, og derfor blev han kørt på skadestuen. Han er dog ikke kommet noget alvorligt til, fortæller vagtchef Poul Badsbjerg, Nordjyllands Politi.

Først på aftenen skete endnu et glatføreuheld ved Hjørring, denne gang på Løkkensvej. En bil med to personer i skred ud. De kunne selv komme ud af bilen men blev dog kørt på skadestuen. De skulle heller ikke være kommet noget alvorligt til ifølge politiets foreløbige meldinger.

- Det har været og er fortsat glat, så man skal passe på, advarer Poul Badsbjerg.

Også Vejdirektoratet har meldt om glatte veje, og den regionale vejrudsigt for onsdag aften samt natten til torsdag melder om snebyger flere steder. Torsdag meldes der om temperaturer mellem 1 og 4 graders frost.

I øvrigt skete der yderligere to uheld i det nordjyske onsdag. På E45 syd for ved Støvring N stødte to biler sammen. En person blev bragt til skadestuen - dog uden at være kommet noget alvorligt til.

Og klokken 16.50 gik det galt i krydset Toftegårdsvej og hovedvej A55 ved Aabybro. Ifølge Nordjyllands Politi kørte en 19-årig mand frem for ubetinget vigepligt og ramte en anden bil, der blev ført af en 54-årig kvinde. Der skete stor materiel skade men ingen personskade.