Flere virksomheder tager produktion hjem

NORDJYLLAND: Stadig flere industrivirksomheder, ikke mindst i Nordjylland, flytter produktion fra udlandet til Danmark. I Nordjylland er det næsten hver tredje industrivirksomhed, der har flyttet produktion hjem inden for det seneste år. På landsplan er det hver fjerde.

Det viser en ny rundspørge, som Dansk Metal har foretaget blandt forbundets tillidsrepræsentanter.

Tendensen til at hjemtage produktion er steget de seneste år, ifølge Dansk Metal. I 2015 var det 18 procent af de nordjyske virksomheder, der havde hjemtaget produktion inden for det seneste år. I 2016 var tallet 26 procent, og nu er det steget til 31 procent.

Det er der en god forklaring på, ifølge Dansk Metals cheføkonom Thomas Søby.

- Danmarks konkurrenceevne er forbedret de senere år. Industriens produktivitet ligger helt i top sammenlignet med andre lande, siger Thomas Søby.

Han peger på, at tre ud af fire virksomheder, der har flyttet produktion tilbage til Danmark, har implementeret robotter.

Blandt de mange nordjyske virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet til Danmark, er Wärtsila Svanehøj i Svenstrup, der producerer pumper til offshore og gas.

- Vi er netop nu i gang med at flytte produktionen af en bestemt type pumper fra Singapore til Svenstrup. Det skyldes i høj grad, at op mod 90 procent af vores kunder er her i Europa, fortæller Hans Jørgen Larsen, Dansk Metals tillidsrepræsentant på Wärtsila Svanehøj, der har 140 medarbejdere.

De tre væsentligste årsager til hjemtagning er ifølge undersøgelsen bedre kvalitet i Danmark, større fleksibilitet i Danmark samt fejl og forsinkelser ved at producere i et andet land. Også lange leveringstider og stigende omkostninger i udlandet spiller en rolle.