FREDERIKSHAVN: Et flertal i Frederikshavn Byråd vedtager onsdag aften at vederlagene til udvalgsformænd, menige medlemmer med mere skal stige med 31,4 procent, ligesom borgmesterens løn.

Det står klart efter Socialdemokraternes gruppemøde mandag aften.

Venstre har for længst meldt ud, at gruppens 10 medlemmer er enige om at lade vederlagene stige med fuldt gennemslagskraft, og seks af socialdemokraterne følger den linje. Dermed er flertallet hjemme.

Seks socialdemokrater følger gruppeformand Bjarne Kvists holdning og mener ikke, at vederlagene skal reguleres, mens to medlemmer af Socialdemokraternes afstår fra at stemme.

- Vi er så splittede som vi kan være. Det beklager jeg, men det er sådan det er, siger gruppeformand Bjarne Kvist (S).

DF’s Lars Oldager går også ind for fuld gennemslagskraft, og dermed er der mindst 17 stemmer for det fulde lønhop, der vil betyde en merudgift på cirka 775.000 kroner, som skal tages fra kommunekassen.