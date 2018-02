Flertal i Folketinget: Nu skal der købes 150 el-tog

CHRISTIANSBORG: Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om at sende indkøb af nye eltog i udbud. Togene skal erstatte de aldrende IC3 og IR4-tog samt de skandaleramte IC4, som aldrig er kommet i normal drift.

Det står fast efter et møde på Christiansborg torsdag.

Alle partier er med i aftalen bortset fra Enhedslisten, som fortsat er i tænkeboks.

Vedligeholdelsen af de nye tog kommer producenten til at stå for, fremgår det af aftaleteksten.

Det skal altså ikke længere være en opgave for DSB.

Når DSB sender disse "Fremtidens Tog" i udbud, skal udbuddet således omfatte en såkaldt Full Service Agreement (FSA), hvor hele vedligeholdelsesopgaven bliver producentens ansvar.

Det skal sørge for stabile tog, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Vi skal have nye og pålidelige eltog, siger ministeren.

Parterne er blevet enige om en rammeaftale, hvor DSB kun som minimum forpligter sig til at købe knap 90 togsæt i første omgang.

Det ventes, at mellem 17 og 22 milliarder kroner vil blive brugt på at anskaffe og vedligeholde knap 153 eltogsæt, samt på at bygge nye værksteder med videre.

- Slut med skandale

Det glæder De Radikale.

- Det er prikken over i’et på alle de ting, vi har vedtaget i de senere år, med nye jernbaner og elmaster, så der kan køre eltog.

- Nu er vi i mål med at flytte dansk jernbane ind i nutiden, i stedet for at den kører rundt i fortiden, siger De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg.

De skandaleramte IC4-tog forventes udfaset og skrottet midt i 2020’erne, mens IC3 udfases med udgangen af 2027.

Ole Birk Olesen siger, at der har været stor fokus på ikke at gentage IC4-skandalen.

- Derfor skal vi ud og have et tog, der i forvejen kører på europæiske strækninger.

- Aftalen tager ikke stilling til, hvem der skal køre på de nye banestrækninger, siger ministeren.

Hos Dansk Industri er der tilfredshed med aftalen.

- Vi har brug for et pålideligt og effektiv togsystem i Danmark. At vi så også får eltog og dermed en mindre forurening, er et stort plus.

- Det afgørende er dog, at pendlerne kan se frem til, at der nu endelig sker noget, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport, i en skriftlig kommentar.

Før der kan skrives kontrakt med en togproducent, skal kontrakten godkendes i forligskredsen.

Det ventes at ske omkring årsskiftet 2019/2020.

/ritzau/