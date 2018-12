Flertal i Folketinget lovliggør peberspray i hjemmet

KØBENHAVN: Et flertal i Folketinget med regeringen og Dansk Folkeparti har tirsdag vedtaget et lovforslag, der gør det lovligt for personer over 18 år at have peberspray i eget hjem.

Fra næste år bliver det derfor muligt for almindelige borgere over 18 år at opbevare peberspray i deres eget hjem. Og om nødvendigt anvende sprayen til selvforsvar, for eksempel ved røverier.

Nogle har peget på, at lovliggørelsen af peberspray kan give kriminelle et ekstra våben.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, mener, at de kriminelle i forvejen har anskaffet sig de våben de skal bruge, herunder peberspray.

- Vi synes, det er en god måde at give lovlydige danskere en mulighed for at kunne forsvare sig selv i deres hjem.

- Samtidig med det skærper vi straffen for at bruge den (pebersprayen, red.) uretmæssigt. Så får man en strengere straf fremover, siger han.

Mange organisationer som Politiforbundet, Det Kriminalpræventive Råd og Dansk Erhverv har i høringssvar udtrykt bekymring for, hvordan brugen af peberspray vil komme til at virke i praksis.

Det Kriminalpræventive Råd har meddelt, at "der er gode grunde til at tro, at lovforslaget vil kunne eskalere vold".

Hos Offerrådgivningen, der rådgiver ofre, er landsformand Knut Arild Gulbrandsen bekymret for flere ting i lovforslaget.

Blandt andet om hvorvidt offeret, der anvender pebersprayen, efterfølgende kan blive dømt efter at have forsvaret sig.

- Hvis man har et indbrud, hvor det ikke er et røveri, så kan man rent juridisk blive dømt for at forsvare sig selv, hvis det ikke er nødvendigt i den situation.

- Og hvor meget tid har man til at reagere og tænke sig om i sådan en situation? Rent juridisk giver det nogle problemer, siger han.

Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti mener, at skepsissen er ubegrundet.

- Hvis man i dag bryder ind i private hjem, og folk gør modstand, så vil de bruge redskaber, der kan være langt farligere, siger han og nævner blandt andet køkkenknive og baseballbat.

- Så vi ser pebersprayen som en nedskalering, noget der kan være med til at gøre, at folk kommer derfra med liv og lemmer i behold, siger han.

