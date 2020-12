Flertal stopper ny oliejagt i Nordsøen

KØBENHAVN:Danmark skal ikke sætte gang i en ny oliejagt i Nordsøen. Tværtimod skal Danmarks olieindvinding stoppe i 2050. Det har et flertal i Folketinget aftalt torsdag aften.

Partierne bag Nordsøaftalen er konkret blevet enige om at droppe den 8. udbudsrunde, som ville have fortsat olieindvindingen frem til midten af 2050'erne. Det oplyser klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Det vil give genlyd ude i verden, at vi træffer denne beslutning. Den flugter med vores beslutning om at være fossilfri i 2050, siger Dan Jørgensen.

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor politikerne arbejder på at træffe flere store beslutninger, der skal gøre Danmark til et foregangsland på klimaområdet.

Aftalen kommer dog også i kølvandet på, at det franske olieselskab Total har trukket sin ansøgning til udbuddet tilbage. Total er den største spiller i den danske del af Nordsøen, og selskabets beslutning er blevet udlagt som tegn på, at olieeventyret i forvejen lakkede mod enden.

Olieindvindingen har siden 1972 sikret mange milliarder kroner til statskassen. Prisen for at stoppe indvindingen af olie og gas bliver 13 milliarder kroner i tabte indtægter for staten.

Samtidig vil tusinder af ansatte i olieindustrien på sigt skulle finde nyt arbejde. Til det formål afsætter partierne 90 millioner kroner til blandt andet omskoling.

- Vi sikre, at der nu er klare vilkår for industrien frem til 2050. Det er godt for dem, der har ansættelse i branchen. Derudover laver indsats for at skabe nye job og omskole de mennesker, der ikke længere skal arbejde i branchen, siger Dan Jørgensen.

Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening betegner aftalen som en "stor sejr" for klimabevægelsen.

- Vi står midt i en klimakrise, hvor vi over de næste årtier skal levere store reduktioner af vores klimagasudledning. Så giver det selvfølgelig ingen mening, hvis vi låser os fast på fortsat at hive klimaskadelige fossile brændsler op af Nordsøen, siger Maria Reumert Gjerding i en skriftlig kommentar.

Danmarks Naturfredningsforening havde dog gerne set en tidligere slutdato for olieeventyret.

- Danmark har påtaget sig rollen som et grønt foregangsland, hvor vi har en vigtig opgave i at vise resten af verden, at det godt kan lade sig gøre at udfase brugen af kul, gas og olie. Den her aftale er en sejr for hele klimabevægelsen. Nu bliver opgaven, at presse på for en tidligere slutdato for olien, siger Maria Reumert Gjerding.

Dan Jørgensen afviser kritikken. Han mener, at beslutningen er markant, selvom der dermed er 30 år til, at Danmark afslutter indvindingen af olie og naturgas.

- Der er ikke nogen andre lande i verden med en betydelig olieproduktion, der har valgt at sætte en slutdato i 2050.

- Hvis vi stoppede i 2030 eller 2040, så skulle vi betale erstatning til de virksomheder, der har investeret i anlæg og udstyr. Så udover tabte indtægter til statskassen ville vi stå over for en utrolig dyr erstatning. En olieboreplatform koster mellem én og ti milliarder kroner, og der er omkring 50 platforme derude, siger Dan Jørgensen.

