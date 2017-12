Offer for juleindbrud afslørede selv tyv på nettet

Denne jul er stort set lige så belastet af indbrud som sidste år, viser tal fra Rigspolitiet. Men et af ofrene kunne nærmest opklare sagen for politiet.

I Sønderborg blev en kvinde udsat for indbrud juleaften. Da hun var kommet hjem, besluttede hun at tage sagen i egen hånd.

På hjemmesiden for Den Blå Avis opdagede hun, at hendes specielle stjernekikkert var blevet sat til salg, og derefter kontaktede hun tirsdag Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det gjorde os i stand til at sigte en 34-årig mand, fortæller vagtchef Søren Strægaard.

Manden blev anholdt tirsdag formiddag og fremstilles onsdag for en dommer. Han er i gang med at afsone en dom, men havde fået udgang fra fængslet.

Også i Østjylland er det lykkedes for politiet at anholde en mistænkt for et indbrud. Det blev begået juleaften i en mindre by nord for Randers, og ved midnat natten til tirsdag blev en 27-årig mand anholdt på sin bopæl i Randers. En dommer har tirsdag fængslet ham til 17. januar.

I øvrigt viser en opgørelse fra Rigspolitiet, at Østjyllands Politi sammen med Nordsjællands Politi, Sydøstjyllands Politi og Fyns Politi ligger i top, når det gælder anmeldte indbrud i perioden fra 20. til 25. december.

Det samlede antal anmeldelser ligger på nogenlunde samme niveau som i 2016. I alt er det blevet til 628 anmeldelser.

Når man kigger over længere perioder, er udviklingen positiv. Antallet af indbrud faldt med hele 12 procent i årets første tre kvartaler, og dermed er der udsigt til, at Danmark i 2017 for første gang i 10 år kan nå under 30.000 indbrud.

De færre ubehagelige oplevelser skyldes blandt andet, at flere sikrer deres boliger bedre, sagde en analytiker fra Det Kriminalpræventive Råd forleden. Hvert år installeres cirka 35.000 alarmsystemer, anslår brancheorganisationen Sikkerhedsbranchen.

Nogle gange skal der meget lidt til, før ens optræden kan få en potentiel tyv til at forsvinde, fortæller vicepolitiinspektør Lars Mortensen i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet tirsdag.

- Ser man folk, man ikke har set på vejen før, så sig glædelig jul til dem. Det sidste, indbrudstyve har brug for, er, at nogen interesserer sig for dem, siger han.

/ritzau/