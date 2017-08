Flindt Bjerg: Ekstra salt i suppen

BIRKELSE: Vejgaard kan glæde sig over at være videre til anden runde af DBU Pokalen efter en sikker sejr på 3-1 over Birkelse. Nu vender FC Sydvest fra Tønder, der til dagligt huserer i 2. division.

Den nytilkomne træner, Christian Flindt Bjerg, glæder sig over, at spillerne kan opleve den slags kampe mod svære modstandere. Men fokus er fortsat på Danmarksserien.

- Vi skal udnytte vores momentum. Men vi er oppe mod et sværere hold i næste runde. Det skal drengene bare nyde. Det bliver ekstra salt i suppen for dem. Vi glæder os og tager det stadig seriøst, selvom vi ikke kan gå på kompromis med seriekampene, siger han.

Flindt Bjerg ser positivt på starten af sæsonen, som er blevet til to sejre og en uafgjort fordelt på Danmarksserien og pokalturneringen.

- Drengene har en seriøs attitude, som det kræver. Det er et skønt sted og en skøn klub, hvilket har gjort opstarten en fornøjelse, siger han.

Der er ingen målsætninger for Vejgaards indeværende sæson efter deres nedrykning fra 2. division.