Flø: Vores fejl blev afgørende

FODBOLD: Vendsyssel FF indkasserede søndag sæsonens første nederlag, da udekampen mod FC Nordsjælland blev tabt 0-3.

Men det store nederlag afspejlede ikke nødvendigvis Vendsyssel-spillernes præstation.

- Det var fortjent nok, at de vandt, men 3-0 er måske lige voldsomt nok. Deres sidste mål faldt også efter et meget tvivlsomt straffespark, og især i første halvleg synes jeg, at vi langt hen ad vejen gjorde det godt, siger Vendsyssel-målmand Nicolai Flø.

Han ærgrede sig over, at et boldtab fra holdkammeraten Morten Knudsen resulterede i FC Nordsjællands føringsmål i en første halvleg, hvor Vendsyssel ellers virkede til at være i kontrol.

- Det er nok lidt den fejl, der bliver afgørende, for vi havde en rigtig god følelse i første halvleg. Vi holdt dem fra chancer og skabte selv et par store chancer efter dødbolde, siger Nicolai Flø.

Nederlaget i Farum kan dog stadig ikke fjerne indtrykket af, at Vendsyssel har leveret en god entré i Superligaen med seks point i de første tre kampe.

- Før sæsonen var der mange, der dunkede os i hovedet og sagde, at vi ikke kunne være med her, men vi har trods alt seks point, og jeg tror heller ikke, at der er mange hold, der kan forvente at hente fuld valuta her i Farum, så nu glæder vi os bare til at revanchere os næste gang mod AaB, siger Nicolai Flø med henvisning til næste mandags nordjyske lokalopgør i Hjørring.