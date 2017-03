AALBORG: Den islandske venstrefløj Stefan Sigurmannsson ser ud til at forlade Aalborg Håndbold før tid. I sommer indgik han ellers treårig aftale med håndboldligaklubben.

Opholdet i Aalborg har dog helt levet op til den tidligere Rhein-Neckar Löwen-spillers forventninger. Skader har i perioder drillet Sigurmannsson, og når han har været spilleklar, har han måttet afgive en stor luns af spilletiden til konkurrenten Buster Juul.

NORDJYSKE erfarer derfor, at den 26-årige islænding har søgt nye håndboldgange, og det projekt ser ud til at lykkes. Den ungarske storklub Pick Szeged er tæt på at nå til enighed med Aalborg Håndbold om et salg gældende fra sommerferien.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aalborg Håndbold eller Stefan Sigurmannsson selv til historien.