Flores er udeblevet fra AaB-træning

FODBOLD: Edison Flores er endnu ikke tilbage i Aalborg, selv om det var planen, at peruaneren i denne uge skulle være stødt til AaB-truppen ovenpå sin ferie efter VM.

Flores har uden AaB’s tilladelse forlænget sin ferie.

- Han er forsinket, men det er ikke en forsinkelse, vi har accepteret. Han har ikke fået lov til at blive væk i længere tid, men jeg er i dialog med Edison, og forhåbentlig ser vi ham snart i Aalborg igen, siger AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde.

Edison Flores’ fravær skyldes ikke, at et salg af peruaneren er under opsejling.

- Vi har talt med Edison om, at denne sommer kunne være et godt tidspunkt at sælge ham på, hvis der kom et tilbud, der var det rigtige for både Edison og AaB. Vi har fået flere tilbud på ham, men de har ikke været gode nok, siger Allan Gaarde.