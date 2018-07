Flores fortsat væk: Ingen returdato

AALBORG: Der er stadig ingen Edison Flores at finde på AaB’s træningsanlæg.

Edison Flores skulle have mødt op til træning for godt en uge siden, men han mødte ikke ind. Og det er han stadig ikke.

- Han er stadig ikke kommet, men vi er i dialog med ham. Om det er i dag, i morgen eller i overmorgen, det aner jeg ikke, siger Allan Gaarde.

Sommerens planer med Edison Flores var før sommerferien nogle helt andre, end det forløb parterne befinder sig i nu. Et stærkt VM skulle øge prisen på sydamerikaneren gevaldigt, og dermed sikre AaB og Allan Gaarde endnu et super-salg, der kunne generere økonomiske midler til at forstærke den nuværende AaB trup.

Sportsdirektør Allan Gaarde afviser, at Edison Flores forsøger at gennemtvinge noget skifte.

- Nej, det har ikke noget med det at gøre. Men nu må vi se, når han kommer tilbage, så skal vi have en god snak med ham, for det er klart, at det ikke er acceptabelt. Hverken over for AaB eller for gruppen, siger Allan Gaarde.