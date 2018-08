Flores: Svært at vente med at skifte

FODBOLD: Mandag eftermiddag mødtes AaB og Hobro IK i reserveligaen på AaB's anlæg på Hornevej i Aalborg. Kampen endte med en 5-0 sejr til hjemmeholdet, hvor blandt andre den hjemvendte VM-spiller fra Peru Edison Flores spillede kampen fra start.

Det har længe stået klart for spilleren og klubben, at peruaneren skulle finde sig en ny klub i dette transfervindue. Imidlertid løber Edison Flores dog stadig rundt blandt AaB's reserver, mens transferdeadlinen lige så stille kommer tættere på.

Spilleren selv håber da også, der snart bliver fundet en løsning, da han ikke er på nuværende tidspunkt er en del af klubbens planer.

- Det vil være meget svært for mig at vente til vinter med at skifte, for så kan jeg risikere at skulle sidde på bænken i et halvt år. Hvis jeg skal vente, kræver det, at jeg bliver en del af klubbens planer igen, siger han.

Sportschef i AaB Allan Gaarde har udtalt, at der har været bud på Edison Flores, men at de ikke har været gode nok. Men det er ikke noget, der bekymrer sydamerikaneren.

- Allan og jeg har en god dialog, og jeg ved, han har afvist flere bud på mig. Men de tilbud, der har været, har heller ikke været interessante for mig, siger han.