Florida søger svar efter nyt skoleskyderi

Umiddelbart før skyderiet begyndte, troede en gruppe studerende på Marjory Stoneman Douglas High Scholl, der har elever fra tredje til 12. klasse, at der var tale om en ny brandøvelse.

En sådan øvelse havde nogle få timer tidligere medført, at de måtte forlade deres klasseværelser.

Så da alarmen lød igen onsdag eftermiddag kort før skoledagens slutning, var det naturligt at antage, at der stadig var en brandøvelse i gang.

Ifølge BBC mener politiet, at gerningsmanden måske udløste brandalarmen for at få så mange elever ud af skolebygningen som muligt, før han begyndte at skyde.

Men det var på det tidspunkt, at den 19-årige Nikolas Cruz, bevæbnet med en gasmaske, røggranater og mange halvautomatiske våbenmagasiner, begyndte at skylde med sit halvautomatiske våben.

Han dræbte 17 og sendte hundredvis på en desperat flugt ned gennem gaderne omkring skolen.

- Hele vores område er lamslået af chok og sorg, siger Robert Runcie, som er tilsynsførende for skoledistriktet i Parkland - en times kørsel nord for Miami.

Myndighederne har endnu ikke noget klart billede af, hvad der kan have været et motiv for Cruz ud over at han var blevet bortvist fra skolen, som har omkring 3000 elever.

Studerende, som kendte ham, siger, at han var en meget svingende person, hvis sære adfærd fik andre til at opgive at have kontakt til ham.

Cruz gjorde ikke modstand, da politiet førte ham væk en times tid efter skyderiet.

Panikslagne forældre kom tililende til skolen, mens sikkerhedsfolk og ambulancer havde omringet store dele af skolebygningerne.

- Vi var i et hjørne på afstand af vinduerne, siger en elev, Max Charles, som siger, at han hørte fem skud.

- Læreren låste døren og slukkede lyset. Jeg frygtede, at vi skulle dø, siger han.

Både præsident Donald Trump samt Floridas guvernør, Rick Scott, er blevet underrettet om situationen og følger den.

/ritzau/AP