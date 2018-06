Flot andenplads i dyst om kæmpe stævne

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn fik en andenplads i kampen om værtskabet for det europæiske firmaidrætsstævne i 2023. Afgørelsen faldt lørdag, da det europæiske forbund for firmaidræt holdt generalforsamling i Slovenien.

Der var tre byer med i opløbet: Bordeaux i Frankrig, Ljubljana i Slovenien og Frederikshavn. Valget faldt på Bordeaux.

Frederikshavn har arbejdet i mere end et år på at sikre sig værtskabet til stævnet, der samler flere end 5000 deltagere til fire dages idrætsfest i juni.

- Vi gik all in i arbejdet for at vinde værtskabet, men vidste godt, at i sådan en konkurrence kan man både vinde og tabe. Vi fik stor ros for vores bud, og vi var ret tæt på at vinde. Det var de berømte små marginaler, siger borgmester Birgit Hansen.

Per Malmberg, direktør i Arena Nord, er meget tilfreds med samarbejdet om det danske bud.

- Vi har haft et fantastisk samarbejde, og alle har gjort alt, hvad de kunne. Det viser, at når vi vil noget her i kommunen, så står vi sammen og bidrager for at få tingene til at ske, siger Per Malmberg, som melder sig klar igen, når ny lejlighed byder sig.

- Det selvfølgelig superærgerligt, at vi ikke vandt, men sådan er vilkårene, når vi går efter internationale arrangementer. Det afskrækker os ikke.

Det var Turisthus Nord, Frederikshavn Firmaidræts Klub, Firmaidræt Sæby, Frederikshavn Kommune og Arena Nord, der var de lokale partnere om buddet. Sport Event Denmark og Dansk Firmaidrætsforbund har også deltaget i arbejdet.