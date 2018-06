Flot dansk solosejr i Schweiz Rundt

CYKELSPORT: Den danske cykelrytter Christopher Juul-Jensen vandt tirsdag 4. etape af cykelløbet Schweiz Rundt.

Den 28-årige Mitchelton-Scott-rytter, der er født og opvokset i Irland, kørte solo på den afsluttende del af etapen, da han kørte fra sine kolleger i et udbrud i regnvejr.

I mål var han otte sekunder foran de nærmeste forfølgere, hvor australske Michael Matthews (Sunweb) snuppede andenpladsen.

Den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora) måtte nøjes med fjerdepladsen.

Dermed sikrede Christopher Juul-Jensen sin største etapetriumf i karrieren.

Han vandt i 2015 Danmark Rundt samlet.

Danskeren var med i en gruppe på seks ryttere, der stak af fra hovedfeltet tidligt på etapen.

På et tidspunkt var udbryderne meget tæt på at blive indhentet af feltet, der fik fat i nogle af udbryderne.

Christopher Juul-Jensen havde dog ikke tænkt sig at blive indhentet, og med 4,5 kilometer tilbage af etapen fik han kontakt med franske Nans Peters (AG2R), der var stukket af fra de øvrige udbrydere.

På det tidspunkt var forfølgerne kun cirka 15 sekunder bagude, men det lykkedes duoen at holde feltet bag sig.

De to førende ryttere drog også fordel af, at det ikke lykkedes at køre voldsomt stærkt blandt forfølgerne.

Cirka tre kilometer fra mål kørte Christopher Juul-Jensen fra Nans Peters, og danskeren holdt hele vejen hjem efter sin flotte kørsel.

I den samlede stilling topper schweizeren Stefan Küng fortsat.

BMC-rytteren er tre sekunder foran sin holdkammerat Greg Van Avermaet fra Belgien, mens australske Richie Porte, ligeledes fra BMC, er på tredjepladsen.

Han er også tre sekunder efter Stefan Küng. /ritzau/