Flot DM afholdt i Aalborg

CYKELSPORT: Både den danske elite, ungdom og seniorer var i weekenden samlet hos Aalborg-klubben Falcon BMX til de danske mesterskaber i BMX.

Falcon har de seneste år op til stævnet fået anlagt en helt ny bane efter internationale standarder, og klubben har fået stor ros for både bane og afvikling af mesterskaberne.

- Der er jo utroligt mange mennesker, der har været involveret i det her. Både justeringer af banen op til stævnet og så med selve afviklingen af stævnet, og vi har allerede fået rigtig mange positive tilbagemeldinger, siger formand Karsten Thomsen.

- DM er jo åbent for alle, så vi har både haft deltagelse af de helt stærke i eliten, og så har der været afviklet DM i alle aldersklasser, så det er et stort arbejde. Men vi gør det gerne igen. Aalborg vil jo gerne have gæster, som 2. viceborgmester Nuuradiin Hussein sagde det i sin indledning, så også fra byen har der været god opbakning til vores stævne, siger Karsten Thomsen.

Resultatmæssigt kunne klubben glæde sig over et dansk mesterskab til Peder Andersen foruden en stribe flotte placeringer.

Størst opmærksomhed var der naturligvis omkring løbene hos eliten for herrer og damer, hvor det ikke blev til nogen overraskelser. Den nylige femmer ved verdensmesterskaber og OL-deltager i Rio i Brasilien i 2016, Simone Tetsche Christensen, sikrede sig endnu et mesterskab til samlingen efter en sand magtdemonstration igennem både indledende runder, semifinale og finale.

Hos mændene var der hårdere kamp, da den forsvarende mester Jimmi Therkelsen blev hårdt presse af rivalen Andreas Wöhlk, der tørnede sammen allerede i de første indledende heat, hvor Andreas Wöhlk løb af med sejren begge gange.

Men i finalen viste Jimmi Therkelsen sit ekstremt høje niveau. og vandt efter et fantastisk race, hvor der blev kæmpet til det sidste i en ekstremt tæt finale. Den tætteste i mange år.