Flot og mild uge i vente

VEJRET: Der bliver brug for de korte ærmer og solbriller den kommende uge, hvor solen på daglig basis vil stråle ned over landet. Det oplyser DMI.

Det er et højtryk over Finland, der vil medvirke til, at den sidste uge i september bliver flot og mild.

- Det bliver lunt efterårsvejr med en smule opfriskende vind fra øst. Der er gode chancer for sol. Og selv om der også vil komme lidt regn, så vil det være i begrænsede mængder, fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved DMI.

Mandagen starter med tørt vejr, og der kommer efterhånden nogen eller en del sol til hele landet. Sent mandag aften og nat kommer der stedvist lidt regn, men det vil være i begrænsede mængder.

- Vi forventer, at det bliver mellem 15 og 18 grader, så det bliver en flot start på ugen, siger han.

Tirsdag begynder med skyet vejr og stedvis regn især i den vestlige del af landet. Det klarer op i løbet af dagen, hvor det også bliver både solrigt og tørt.

Også tirsdag vil temperaturerne blive mellem 15 og 18 grader.

Der kommer lidt mere vind i løbet af dagen, hvor vinden forventes at være let til blæsende.

Onsdag begynder med lidt regn hovedsageligt i den vestlige del af landet. Men solen vil også kigge frem med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver frisk ved kysterne.

Torsdag slipper vi for regn, mens solen igen vil kigge frem. Dagen vil byde på nogen eller en del sol og temperaturer mellem 14-17 grader med en jævn til frisk vind fra øst.

Fredag bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer på 15 til 18 grader. Vinden ventes at blive jævn til frisk. Sidst på fredagen kan det blive op til hård vind kysterne.

- Weekenden er lidt mere uforudsigelig. Der er en front på vej, der kan være på vej mod Danmark, der kan indeholde en del regn. Men det kan også være den stopper, inden den rammer Danmark, siger Martin Lindberg.

/ritzau/