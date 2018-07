AALBORG: Lørdag eftermiddag var Aalborgs midtby fuld af uniformsklædte, unge gardere.

De nye gardere fra 1. og 2. kompagni ved 3. Livgardebataljon var nemlig i byen for at gå deres første officielle march som repræsentanter for den Kongelige Livgarde.

Sammen med Livgardens Musikkorps og Tambourkorps marcherede garderne rundt i byen for at vise deres nye blå vagtuniformer frem for de mange fremmødte mennesker.