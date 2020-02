FLSmidth involveret i sag om korruption for 225 millioner

KØBENHAVN:Den børsnoterede industrivirksomhed FLSmidth indrømmer at have betalt penge under bordet i en kriminalsag i Tunesien. I november 2019 resulterede sagen i fængselsstraffe til blandt andet en medarbejder fra FLSmidths hovedkontor i Valby.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

Sagen stammer fra 2010.

Her indgik FLSmidth og den tyrkiske entreprenørkoncern Prokon-Eko en kontrakt med Carthage Cement i Tunis om at bygge en cementfabrik til 281 millioner euro.

En tunesisk domstol fandt det bevist, at FLSmidth og Prokon-Ekon accepterede en hemmelig aftale om at betale en overpris til Carthage Cement på 30 millioner euro svarende til omkring 225 millioner kroner. Pengene skulle efterfølgende udbetales til de to Carthage-ejere, Lazhar Sta og Belhassen Trabelsi.

Efter aftalens indgåelse blev Carthage Cement børsnoteret. Da en revolution i 2011 bragte styret til fald, overtog den tunesiske stat virksomheden.

Den nye ledelse opdagede sagen, der i november udløste domme på fem års fængsel til seks personer, herunder FLSmidth-medarbejderen.

Under sagen blev det hævdet, at overfaktureringen var fordelt med to millioner euro til FLSmidth og 28 millioner euro til Prokon-Ekon.

Sidstnævnte har ingen kommentarer, men FLSmidth bekræfter, at to medarbejdere under forhandlingerne accepterede at lave en overfakturering for to millioner euro for derefter at videreføre pengene.

- Det var en klokkeklar fejl, siger Fleming Voetmann, vice president i FLSmidth med ansvar for kommunikation og marketing.

De to medarbejdere fik en advarsel og er stadig ansat. Kun den ene har været omfattet af straffesagen i Tunesien.

