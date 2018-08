Fly fra Rusland eller Tadsjikistan bomber Taliban

Et fly fra Rusland eller Tadsjikistan har gennemført et bombeangreb mod et mål ved grænsen i det nordøstlige Afghanistan.

Otte medlemmer af Taliban er dræbt, siger en talsmand for det lokale politi i provinsen Takhar.

Angrebet fandt sted efter kampe langs grænsen mellem Tadsjikistan og Afghanistan søndag.

Her blev to tadsjikiske grænsevagter dræbt under beskydning fra Taliban.

Taliban bekræfter, at der har været skyderi ved grænsen, og at det senere ført til bombeangrebet fra luften.

