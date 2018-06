Flybilletter til bundpris: Mallorca t/r til under 400 kr.

NORDJYLLAND: Skolernes sommerferie står for døren, men hvis man er klar til at rejse allerede nu, er der ultra-billige flybilletter hos i hvert fald nogle af rejseselskaberne.

Et pristjek foretaget torsdag viser, at man for eksempel kan købe en flybillet fra Aalborg Lufthavn til Cypern tur-retur, med afgang fredag morgen 22. juni og hjemrejse 29. juni, for kun 398 kr. hos TUI.

Ifølge TUI’s hjemmeside er normalprisen næsten 10 gange højere.

Man kan flyve fra Aalborg til Mallorca tur-retur lige så billigt, kun 398 kr., med afgang fra Aalborg fredag 29. juni og hjemrejse, 6. juli, også hos TUI. Og også her er normalprisen 10 gange højere.

Betaler man lidt mere, knap 500 kr., er det muligt at købe flybilletter fra Aalborg til for eksempel Kreta, Tyrkiet og Mallorca tur/retur med afgang de kommende dage. Det fremgår af rejsesøgemaskinen travletmarket.dk.