Flydedok i Hirtshals er væltet om på siden

HIRTSHALS: Tidligt fredag morgen væltede flydedokken hos Hirtshals Yard om på siden.

Der var ingen personer på arbejde i dokken, da uheldet skete, fortæller direktør Rasmus Brohus fra Hirtshals Yard.

- Vi har ikke overblik over skaderne, men der er et skib inde i dokken, og vi er i fuld gang med at forsøge at redde skibet og få det ud af dokken. Vi har tilkaldt eksperter som skal hjælpe os med at få flydedokken rejst op igen, siger Rasmus Brohus.

Flydedokken er 82 meter lang og bruges til at reparere og overfladebehandle skibene.

Det er endnu uvist, hvad der var årsagen til uheldet.