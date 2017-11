Flydende fiskefabrikker for 800 mio. kr.

AALBORG: Aalborgensiske Carsoe, der har specialiseret sig i udvikling og levering af komplette fiskefabrikker til skibe, har netop underskrevet en kontrakt med Russian Fishery Company.

Ordren, der har krævet to års intenst samarbejde mellem Carsoe i Danmark og USA, har en ramme på mere end 800 mio. kroner og er selskabets hidtil største. Det bringer med ét Carsoe op på siden af selskabets største konkurrent.

Den russiske fiskeindustri er lige nu inde i en massiv og historisk transformationsproces. I årevis har fiskeriet haft meget ringe kår, og stort set ingen har haft hverken mulighed for eller kapital til at investere i udstyr eller skibe.

Incitaments-ordning

Nu har den russiske regering indført en incitamentsordning, hvor investeringer til gengæld for fiskekvoter skal være med til at modernisere store dele af fiskeflåden.

Derfor har Russian Fishery Company (RFC) som et af de første store russiske rederier underskrevet en kontrakt med Carsoe, der skal levere selve fiskefabrikken til den super-trawler, som RFC har indgået aftale om med et værft i Spanien.

Derudover er Carsoe valgt som leverandør af yderligere seks fiskefabrikker til de næstkommende seks super-trawlere, som kommer til at indgå i RFCs flåde hen over de næste syv år.

Høj driftssikkerhed

Ordresummen har en ramme på mere end 800 mio. kroner, hvilket allerede næste år forventes at bringe Carsoes omsætning tæt på en halv milliard kroner. Carsoe er blandt andet valgt som vinder af ordren på grund af virksomhedens tekniske know-how, løsningens overordnede design og ikke mindst sikkerheden for, at fabrikken får en meget høj driftssikkerhed.

- Den første super-trawler skal bygges på et spansk værft med Skipsteknisk i Aalesund som designer. De næste seks skal bygges på Admiralty Shipyard i Skt. Petersborg, og her har vi også skrevet kontrakt om leverancen, siger Mikkel Jacobsen, adm. direktør i Carsoe.

- Vi er blot to virksomheder i verden, der kan levere komplette fiskefabrikker til skibe af den her kaliber, og ordren er en stor sejr for os, fordi den viser, at vi kan samarbejde på tværs af vores selskaber i Danmark og USA.

- Den er samtidig afgørende for os, da den styrker os væsentligt i forhold til vores nærmeste konkurrent i Norge, siger Mikkel Jacobsen og understreger, at den voldsomme udvikling, som Carsoe er inde i, forventes at fortsætte uhindret i de kommende år som konsekvens af ordren.

Fryse- og fabrikstrawlere

Super-trawlerne af typen ST192, der er en fryse- og fabrikstrawler, er 108 meter lange og 21 meter brede, og den samlede værdi af de syv skibe nærmere sig 37 milliarder rubler, når det sidste skib forlader værftet i Skt. Petersborg. Skibene skal leveres successivt hen over de næste syv år, hvor de samtidigt erstatter RFCs eksisterende flåde på 12 fartøjer. Hvert af de nye fartøjer kan bearbejde mellem 4 og 500 tons fisk i døgnet.

- I USA og Canada forventes der kun bygget tre-fire fryse- og fabrikstrawlere næste år, og derfor er det en ordre, der bliver lagt mærke til på globalt plan. Vi har haft meget stor succes med vores komplette fabriksanlæg til især rejetrawlere, og vi er blandt de eneste i verden, der kan lave fabrikker til fremstilling af surimi på havet. Det har været en medvirkende årsag til, at vi er valgt som leverandør på ordren til Russian Fishery Company, siger Jeppe Christensen, salgschef hos Carsoe.

Carsoe omsatte i seneste regnskabsår ofr 355 millioner kroner. Virksomheden har godt 230 ansatte.