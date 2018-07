Flygtningenævn afviser anbefaling fra FN's Torturkomité

Den øverste asylretlige instans i Danmark, Flygtningenævnet, afviser at rette ind efter en ny generel anbefaling fra FN's Torturkomité.

Den går ud på, at danske myndigheder skal foretage torturundersøgelser af de asylansøgere, som selv beder om det.

Det skriver Information onsdag.

Men Flygtningenævnet vil udelukkende iværksætte den form for undersøgelse af asylansøgere, hvis nævnet vurderer, at det er nødvendigt i forhold til den asylretlige vurdering af sagen.

Flygtningenævnet finder FN's anbefaling "for firkantet". Det fortæller Flygtningenævnets formand, Henrik Bloch Andersen, til Information.

- Det mener vi fra Flygtningenævnets side, er en alt for vidtgående regel.

FN-komitéen har i løbet af de seneste år kritiseret Flygtningenævnet for ikke at fortage torturundersøgelser i en række konkrete sager. Men på trods af kritikken og den nye generelle anbefaling, vil nævnet altså ikke ændre praksis.

- Efter udlændingeloven er det os, der bestemmer, hvilke oplysninger der skal indhentes, for at man kan se, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, siger Henrik Bloch Andersen.

Formanden erkender, at det kan betyde, at Danmark i fremtiden vil få mere kritik fra FN-systemet.

Flygtningenævnets beslutning møder kritik fra Elna Søndergaard, der er seniorjuridisk rådgiver i Dignity, Dansk Institut mod Tortur.

- Så længe der ikke gennemføres torturundersøgelser af de ansøgere, der anmoder om det, har vi svært ved at tro, at Flygtningenævnet kan træffe en troværdighedsvurdering på et sagligt grundlag.

- Netop fordi man ved, at tortur kan få folk til at glemme ting og dermed gøre det svært for dem at fortælle, hvad de har været ude for, siger Elna Søndergaard til Information.

/ritzau/